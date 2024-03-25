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Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в Запорожье

Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в Запорожье

Бывший новосибирский политик Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области. Экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван погиб в ДТП в Бердянском районе Запорожской области 23 марта.

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