Председатель ПК ВСНП встретился с президентом Камеруна

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг встретился с президентом Камеруна Полем Бийя, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.