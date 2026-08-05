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Азербайджан опроверг размещение израильских военных баз на своей территории

Власти Азербайджана опровергли сообщения о размещении израильских военных баз на территории страны. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал такие заявления «черной» пропагандой и ложной информацией.

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