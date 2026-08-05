Азербайджан опроверг размещение израильских военных баз на своей территории

Власти Азербайджана опровергли сообщения о размещении израильских военных баз на территории страны. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал такие заявления «черной» пропагандой и ложной информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии