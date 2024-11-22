Индекс ВЭБ.РФ: в Мичуринске выросла доля новых компаний и предприятий

В рамках обновления комплексной городской аналитики Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" фиксирует в Мичуринске увеличение числа новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет.
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