Миллиарды человек подвергнутся тепловому стрессу из-за потепления

Если глобальные температуры повысятся на один градус Цельсия или больше выше текущего уровня, миллиарды человек будут подвергаться экстремальным температурам, которые превышают естественные способности организма к охлаждению.
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