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Киев признан одним из худших городов в мире

Киев признан одним из худших городов в мире

ЛОНДОН (ИА Реалист). Economist Intelligence Unit — аналитическое подразделение газеты The Economist — опубликовало результаты ежегодного исследования «Глобальный индекс пригодности для жизни», целью которого является выявление наиболее и наименее комфортных для проживания городов.

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