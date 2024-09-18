Организатор нелегальной миграции в Калужскую область сядет на 3,5 года

Как мы уже писали, с 2017 по 2020-й годы шайка из четырех человек помогала мигрантам в Калужской области заключать фиктивные браки, тем самым легализуясьКак мы уже писали, с 2017 по 2020-й годы шайка из четырех человек помогала мигрантам в Калужской области заключать фиктивные браки, тем самым легализуясь.