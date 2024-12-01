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RT Russia

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Григорян: наш футбол чист по сравнению с тем, что было лет 15 назад

Григорян: наш футбол чист по сравнению с тем, что было лет 15 назад

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

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