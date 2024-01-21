Футуролог Мария Суслова: Глубинное правительство США загоняет человечество в темные века

Западноевропейская цивилизация находится на завершающем этапе своего жизненного цикла, поэтому все военные конфликты развязанные на планете приближают человечество, и в первую очередь самые развитые страны к темным векам.
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