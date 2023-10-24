Музей-мавзолей китайского императора Цинь Шихуанди установил очередной рекорд популярности

Всемирно известный музей-мавзолей первого китайского императора Цинь Шихуанди, расположенный на северо-западе страны, в городе Сиань провинции Шэньси, принял своего десятимиллионного посетителя в 2023 году.
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