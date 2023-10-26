Forbes: "Яндекс" активизировал переговоры по разделению компании

Контрольный пакет акций российского технологического гиганта "Яндекс" может быть разделен между консорциумом инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%, сообщает корреспондент The Moscow Postсо ссылкой на Forbes.
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