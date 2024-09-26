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Полезные советы, которые помогут почистить утюг от накипи и предотвратить ее повторное появление

Полезные советы, которые помогут почистить утюг от накипи и предотвратить ее повторное появление

Полезные советы, которые помогут почистить утюг от накипи и предотвратить ее повторное появление Алёна ЮрьеваУтюг — это незаменимый помощник в каждом доме, но для того чтобы он служил долго и эффективно, необходимо регулярно очищать его от накипи.

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