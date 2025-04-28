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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик может завершить карьеру тренера после ухода из «Барселоны»

Как подчеркивает Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» не раз подчеркивал, что не собирается работать еще много лет.

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