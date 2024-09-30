НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Деа о своем прогрессе после «Металлурга»: «В «Нефтехимике» у меня гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны»

Канадский форвард «Нефтехимика» начинал прошлый сезон в «Металлурге», но по его ходу перешел в клуб из Нижнекамска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх