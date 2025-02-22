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Царьград

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НХЛ отказывается от Турнира четырёх наций, сосредоточив внимание на Кубке мира

НХЛ отказывается от Турнира четырёх наций, сосредоточив внимание на Кубке мира

НХЛ прекращает проведение Турнира четырёх наций, сосредоточившись на Кубке мира. В последнем турнире, прошедшем в Монреале и Бостоне, сборная Канады одержала победу над США.

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