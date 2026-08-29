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Культуромания

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Волгоградский хор «Боевые подруги» отметил 35-летие концертом в музее-панораме «Сталинградская битва»

Волгоградский хор «Боевые подруги» отметил 35-летие концертом в музее-панораме «Сталинградская битва»

Волгоградский народный ветеранский хор «Боевые подруги» выступил с юбилейным концертом в музее-панораме «Сталинградская битва».

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