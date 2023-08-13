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Анферни Саймонс о Хендерсоне: «Он так же хорош, как о нем и говорят»

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс остался впечатлен навыками третьего номера драфта-2023 Скута Хендерсона.

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