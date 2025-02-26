Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Кахичко
    А потом бы брат сел, и очень возможно, что надолго. Или бы его забили где-нибудь  толпой.Мальчик из Узбеки...
  • Владимир Соколов
    зверек на девочку даже не дернулся бы. он не дурак ломать себе конечности. да и по возрасту не посадили бы))Мальчик из Узбеки...
  • Александр Салтановский
    Тогда бы этого брата, с вероятностью в 100% - посадили бы, русским так поступать категорически нельзя, чуркам можно, ...Мальчик из Узбеки...

Братушки в поисках отмазки

Братушки в поисках отмазки

Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А  вы  кто такая, чтобы  гадости лить на Белоруссию?  Лукашенко  ответственен  за  страну свою. Потому  и  поступает так, как выгодно  для  его страны. Но он не  делал  ни одной гадости России.
Ответить
13 час.
igor kim
Советские летчики там воевали, а это было наиболее критично.
Ответить
2 час.
AP
Andrej Popp
Вы это серьёзно ? ПЛОХО-же вы историю знаете ! Так хоть бы погуглили по данному вопросу, чтобы в лужу не садиться !
Ответить
2 час.
наверх