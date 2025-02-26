Главной сенсацией голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, конечно, стал голос США «против», но и голос Сербии «за» тоже не остался незамеченным… Вот так предать векового и практически единственного союзника, причем без какой-то очевидной необходимости и выгоды для себя, — это было неожиданно.
Братушки в поисках отмазки
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вы кто такая, чтобы гадости лить на Белоруссию? Лукашенко ответственен за страну свою. Потому и поступает так, как выгодно для его страны. Но он не делал ни одной гадости России.
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13 час.
igor kim
Советские летчики там воевали, а это было наиболее критично.
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2 час.
AP
Andrej Popp
Вы это серьёзно ? ПЛОХО-же вы историю знаете ! Так хоть бы погуглили по данному вопросу, чтобы в лужу не садиться !
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2 час.
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