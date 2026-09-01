Кравцов анонсировал внедрение дешёвых учебников в школы России

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что единые государственные учебники поступят в русские школы в течение трёх лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пугающее "пророче...
- GS АКРА: Цены на коф...
- "Главный зумер" с...
Этот ушлепок министр видимо забыл что государственные учебники для учеников бесплатны.