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Царьград

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Кравцов анонсировал внедрение дешёвых учебников в школы России

Кравцов анонсировал внедрение дешёвых учебников в школы России

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что единые государственные учебники поступят в русские школы в течение трёх лет.

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