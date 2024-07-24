🎉 Праздники 🎉 🤗 Международный день заботы о себе 🌱 День флориста в России 🔧 День кадастрового инженера в России 👫День кузенов и кузин 🥃День текилы 🛞День автораздачи 🥸День старых шуток 🔮День заглядывания в будущее 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1774 год - в ходе Русско-турецкой войны русский полководец Михаил Кутузов получает тяжелое ранение - пуля пробила левый висок и вышла у правого глаза 📔 1938 год - день рождения растворимого кофе 📔 1945 год - Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия» 📔 1956 год - основан крупнейший в России наукоград по исследованиям в области ядерной физики - Дубна 📔 1959 год - на открытии Американской национальной выставки между вице-президентом США Ричардом Никсоном и главой СССР Никитой Хрущёвым возникает спор: какой же строй лучше – коммунистический или капиталистический 📔 1990 год - постановлением Совмина СССР отменен запрет на продажу алкоголя до 14 часов, таким образом в СССР окончательно отменен "Сухой закон".