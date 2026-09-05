Горбенко поздравил телеканал «Москва 24» с 15-летием с начала вещания

Заместитель Сергея Собянина в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил коллектив телеканала «Москва 24» с 15-летием с начала вещания.
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