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Царьград

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Орнитологи обнаружили 15 редких золотистых ржанок в Новой Москве

Орнитологи обнаружили 15 редких золотистых ржанок в Новой Москве

В деревне Зыбино, Новая Москва, орнитологи обнаружили 15 редких особей золотистой ржанки. Этот вид кулик впервые зафиксирован в данной местности, однако ранее отмечался в регионе ТиНАО.

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