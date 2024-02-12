Цвет настроен

Когда происходит какая-то значимая реформа, особенно в таком консервативном виде спорта, как футбол, и в такой противоречивой его части, как судейство, всегда важно понимать, для чего это делается и будет ли реальное улучшение.
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