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Безопасность в Европе и имперские ухватки США

Безопасность в Европе и имперские ухватки США

Геополитический склероз В то время как сотрудники Госдепартамента США ищут удобные для американской стороны компромиссы с Москвой по поводу европейской безопасности (вопрос сложен – нужно сохранить лицо), русофобское лобби взвинчивает обстановку.

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