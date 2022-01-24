Безопасность в Европе и имперские ухватки США

Геополитический склероз В то время как сотрудники Госдепартамента США ищут удобные для американской стороны компромиссы с Москвой по поводу европейской безопасности (вопрос сложен – нужно сохранить лицо), русофобское лобби взвинчивает обстановку.
Геополитический склероз В то время как сотрудники Госдепартамента США ищут удобные для американской стороны компромиссы с Москвой по поводу европейской безопасности (вопрос сложен – нужно сохранить лицо), русофобское лобби взвинчивает обстановку.
Свежие комментарии