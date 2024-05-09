Транспортная полиция принимает участие в акции МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках акции в преддверии 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне сотрудники органов внутренних дел из разных регионов России рассказали о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.
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