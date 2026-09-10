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Дрэймонд Грин: «Ужасная ситуация «Клипперс» – возможность для Брэндона Ингрэма и Дариуса Гарлэнда»

«Клипперс» приобрели разыгрывающего Дариуса Гарлэнда по ходу сезона-2025/26 и согласовали приобретение форварда Брэндона Ингрэма в сделке по Каваю Ленарду.

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