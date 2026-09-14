МХТ имени Чехова выступил с гастролями на Байконуре

МХТ имени А.П. Чехова провел «Большие гастроли» на Байконуре 8 и 9 сентября. Впервые на космодроме был показан репертуарный спектакль «Пролётный гусь» Марины Брусникиной по рассказам Виктора Астафьева.
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