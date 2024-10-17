Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Худенко
    Классика... умерла Нинила,  на чужой землице у соседа плута урожай сторицей...На фоне Тимура Ив...
  • HotRS
    Вентиль там конусный, в случае утечки, разбирается, притирается, смазывается. Есть такой пункт в перечне. Причем, для...Откровения таксис...
  • Uri Strukow
    Демагогу бесполезно объяснять, что в стране есть законы. Определение вооруженного мятежа есть в УК РФ- Статья 279 Воо..."Русских начнут р...

Михаила Пичугина, дрейфовавшего в море 67 дней, могут посадить в тюрьму на семь лет

Михаила Пичугина, дрейфовавшего в море 67 дней, могут посадить в тюрьму на семь лет

Avia.pro - СМИ Героический спасённый с надувной лодки в Охотском море, Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в открытом море вместе с телами брата и племянника, теперь столкнется с неожиданным поворотом судьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Да у нас и предпенсионеров убивают , чтоб не дожил до пенсии , а потом эти пенсионные бабки делят...
Ответить
12 час.
alik3456 Джексон
Эта власть ангосаксонская, которая отбилась от них и хочет играть по своим правилам...
Ответить
12 час.
БВ
Борис Выдрин
по каким признакам &#39;&#39;своих&#39;&#39;?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх