Михаила Пичугина, дрейфовавшего в море 67 дней, могут посадить в тюрьму на семь лет

Avia.pro - СМИ Героический спасённый с надувной лодки в Охотском море, Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в открытом море вместе с телами брата и племянника, теперь столкнется с неожиданным поворотом судьбы.
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