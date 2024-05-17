Владимир Ефимов: в Щербинке построили ледовую арену с искусственным льдом

В ТиНАО появилось уже 13 новых спортивных объектов Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства новой крытой ледовой арены с искусственным льдом в районе Щербинка в ТиНАО.
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