Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры

Украине потребуется $52,6 млрд международного финансирования в 2027 году. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа .
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