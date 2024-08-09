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Царьград

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"Харрис только что проиграла выборы?": American Thinker заявил о крупной ошибке

"Харрис только что проиграла выборы?": American Thinker заявил о крупной ошибке

Обозреватель американского издания The American Thinker Андреа Видбург задаётся вопросом: неужели Харрис, выбрав кандидатом в вице-президенты Тима Уолца, только что проиграла выборы? Причиной тому является небезынтересный бэкграунд демократа.

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