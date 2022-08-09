Зеленский бодро отреагировал на взрывы в Крыму

В своем очередном видеообращении глава киевского режима Зеленский отреагировал на взрывы в Крыму словами, что мол жизнь там при России стала совсем опасной, Украина скоро туда снова вернется, и уж тогда-то все заживут на полуострове как люди.
В своем очередном видеообращении глава киевского режима Зеленский отреагировал на взрывы в Крыму словами, что мол жизнь там при России стала совсем опасной, Украина скоро туда снова вернется, и уж тогда-то все заживут на полуострове как люди.
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