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Зеленский бодро отреагировал на взрывы в Крыму

Зеленский бодро отреагировал на взрывы в Крыму

В своем очередном видеообращении глава киевского режима Зеленский отреагировал на взрывы в Крыму словами, что мол жизнь там при России стала совсем опасной, Украина скоро туда снова вернется, и уж тогда-то все заживут на полуострове как люди.

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