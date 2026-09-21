Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией Украина пыталась втянуть Польшу в конфликт с Россией путём создания единого г.
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