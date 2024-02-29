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Военного из Башкирии подозревают в участии в боевых действиях в рядах ВСУ

Житель Башкирии Радик Богданов стал фигурантом уголовного дела об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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