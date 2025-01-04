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ABC News: похороны экс-президента США Картера могут привлечь экстремистов

ABC News: похороны экс-президента США Картера могут привлечь экстремистов

Запланированные в субботу в штате Джорджия похороны бывшего американского президента Джимми Картера - привлекательная цель для экстремистов, сообщает ABC News, ссылаясь на некий документ спецслужб страны.

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