СК РФ опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле

Следственный комитет (СК) РФ 5 декабря опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле.«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России по Тульской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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