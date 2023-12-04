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СК РФ опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле

Следственный комитет (СК) РФ 5 декабря опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле.«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России по Тульской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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