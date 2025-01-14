Мир хитрецов уходит, приходит мир сильных. Заметки по поводу планов Дональда Трампа по аннексии Гренландии, Канады и Панамского канала Как всё-таки мы привыкли решать сиюминутные задачи, не заглядывая вдаль.
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