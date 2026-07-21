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В Актау проверили МАЭК на готовность к отопительному сезону

В Актау проверили МАЭК на готовность к отопительному сезону

В Мангистауской области продолжается подготовка объектов МАЭК к осенне-зимнему периоду. На предприятии выполняют ремонтные работы, направленные на повышение надежности энергоснабжения региона, передает inAktau.

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