В Актау проверили МАЭК на готовность к отопительному сезону

В Мангистауской области продолжается подготовка объектов МАЭК к осенне-зимнему периоду. На предприятии выполняют ремонтные работы, направленные на повышение надежности энергоснабжения региона, передает inAktau.
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