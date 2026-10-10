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Царьград

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В Самарской области от гриппа привили более 60 тысяч детей

В Самарской области от гриппа привили более 60 тысяч детей

В Самарской области в рамках ежегодной прививочной кампании вакцину от гриппа получили более 60 тысяч детей, процедура проводится в поликлиниках, школах и других образовательных организациях.

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