Зачем Россия тратит деньги на продвижение русского языка там, где нас не хотят слышать?

Avia.pro - СМИ Мнение автора. Русский язык на экспорт: зачем мы платим за лояльность стран, где нас не ждут В 2025 году Россия планирует выделить значительные суммы на поддержку изучения русского языка в странах СНГ.
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