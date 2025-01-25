Стала известна самая популярная специальность в вузах Москвы

Московские вузы выпустили в 2024 году почти 200 тысяч специалистов. Экономика и юриспруденция по–прежнему остаются самыми популярными направлениями, но заметно выросло количество инженеров и специалистов в сфере ИТ.
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