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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спенсер Джонс о межсезонье: «Иногда решения других людей могут полностью нарушить все твои планы (спасибо, Леброн )»

 Спенсер Джонс поделился впечатлениями после выхода на рынок ограниченно свободных агентов. «Винг» «Денвера» принял оффер «Оклахомы» и заставил свою команду повторить предложение, имеющее критические последствия для платежки.

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