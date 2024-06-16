В Ванино транспортные полицейские провели увлекательную экскурсию для детей на учебное парусное судно «Паллада»

Сотрудниками Ванинского ЛО МВД России на транспорте проведена познавательная экскурсия на парусное судно «Паллада» для детей из пришкольных лагерей Ванинского муниципального района.
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