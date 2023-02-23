Украинские военнопленные подали документы на получение гражданства РФ

Десятки украинских военнопленных подали документы на получение российских паспортов. Об этом сообщает информагенство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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