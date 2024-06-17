Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Балу -
    Никакой индульгенции у жидов быть не может!... Они сами придумали холокост, а весь мир скромно промолчал и согласился...Еврейский политик...
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Выкормыши

Выкормыши

В Киеве 13-летние подростки напали на сотрудника посольства США и облили его перцовым газом за то, что он «не человек, а нигер губатый».

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