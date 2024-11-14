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ВТБ значительно расширяет штат выездного сервиса для увеличения доступности банковских услуг

ВТБ значительно расширяет штат выездного сервиса для увеличения доступности банковских услуг

Выездной сервис ВТБ наблюдает активное расширение штата сотрудников. По данным пресс-службы банка, ежемесячно клиенты оформляют через этот канал более 1 миллиона банковских услуг и продуктов, что положительно сказывается на клиентопотоке, который с начала года вырос более чем в три раза.

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