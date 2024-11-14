ВТБ значительно расширяет штат выездного сервиса для увеличения доступности банковских услуг

Выездной сервис ВТБ наблюдает активное расширение штата сотрудников. По данным пресс-службы банка, ежемесячно клиенты оформляют через этот канал более 1 миллиона банковских услуг и продуктов, что положительно сказывается на клиентопотоке, который с начала года вырос более чем в три раза.