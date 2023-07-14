В Анкаре заявили, что разъяснили Москве передачу командиров «Азова» Киеву

Вы задолбали нам в уши ссать!! За дебилов держите? Объяснили им б.. ть. Может теперь и нам объясните? Позорище, сбитый самолёт проглотили, зерновую сделку проглотили! Сейчас опять в рожу харкнули и этим вытерлись и улыбаются дальше.. Слов нет. А ты народец давай навались, пояса затяни..

ЭдиСон ХХХ

Плин, не помню - сикока раз Россия с турками воевала? 3? 5? 7 раз? Или ещё больше? Пол-итории России связано с борьбой против турок.... И в наше время - убийство Посла... Самолёт и гибель пилота... Зерно.... А мы, как всегда - "извините великодушно, но вы не правы, ай-ай-ай, так нельзя делать..." Амерам по хрену на ООН, сами ищут повод и бомбят всех и вся, но турки - члены НАТО, ну так ввести экономические санкции! Давно пора начать огрызаться да так чтобы шерсть клочками летела а другим неповадно было!