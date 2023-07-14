Напряженности в отношениях между двумя странами нет, подчеркнули в ТурцииПредставитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире Haberturk сообщил, что Турция объяснила России решение передать Украине командиров нацбатальона «Азов»*.
В Анкаре заявили, что разъяснили Москве передачу командиров «Азова» Киеву
Комментарии
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ВТ
Виктор Трушников
Объяснить можно всё что угодно???..ДАЖЕ НЕОБЪЯСНИМОЕ?...?
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13 час.
ВН
Владимир Никитееко
Вы задолбали нам в уши ссать!! За дебилов держите? Объяснили им б.. ть. Может теперь и нам объясните? Позорище, сбитый самолёт проглотили, зерновую сделку проглотили! Сейчас опять в рожу харкнули и этим вытерлись и улыбаются дальше.. Слов нет. А ты народец давай навались, пояса затяни..
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9 час.
ЭдиСон ХХХ
Плин, не помню - сикока раз Россия с турками воевала? 3? 5? 7 раз? Или ещё больше? Пол-итории России связано с борьбой против турок.... И в наше время - убийство Посла... Самолёт и гибель пилота... Зерно.... А мы, как всегда - "извините великодушно, но вы не правы, ай-ай-ай, так нельзя делать..." Амерам по хрену на ООН, сами ищут повод и бомбят всех и вся, но турки - члены НАТО, ну так ввести экономические санкции! Давно пора начать огрызаться да так чтобы шерсть клочками летела а другим неповадно было!
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3 час.
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