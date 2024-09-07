Запуск «сердца» Т-90: на заводе показали сборку «Прорыва»

«Уралвагонзавод» – один из крупнейших в стране производителей танков, в том числе и Т-90М «Прорыв». Один из самых волнительных и ответственных, требующий особой концентрации, внимания и опыта моментов сборки танка Т-90М «Прорыв», или как его еще называют «девяностого» - это запуск двигателя, вмонтированного в корпус машины.