В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту оставления в опасности ребенка в Республике Крым

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома города Керчи четырехмесячного мальчика.
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