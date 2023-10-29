Обозреватель турецкого издания Sabah Махмут Овюр утверждает, что Российская Федерация может предотвратить жестокость Запада в секторе Газа, если объединится для этого с Бразилией, Китаем, Турцией и арабскими странами.
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